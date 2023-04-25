AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz ile UTÇEM ve Seracılık Mükemmeliyet Merkezi’ni ziyaret eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, şehrin tarımını Türkiye Yüzyılı'nda çok daha iyi noktalara taşıyacaklarını vurguladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ile Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi (UTÇEM) ve Seracılık Mükemmeliyet Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

Ziyaretin ilk durağı olan UTÇEM alanını gezen Yavuz ve Yüce, 27 türden 65 meyvenin yetiştirildiği alanı gezerek yetkililerden bilgi aldı. Buradaki incelemelerin ardından Akyazı Seracılık Mükemmeliyet Merkezi’ni ziyaret eden ikili, Türkiye’de ilk olma özelliğine sahip domates üretim merkezinde incelemelerde bulundu.

ATIL ALANLAR KATMA DEĞER ÜRETİYOR

Ziyarette konuşan Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “Sakarya’mız tarımsal alanda oldukça verimli bir bölge olma özelliği taşıyor. Tabi bu verimliliği harekete geçirmek ve bu alanda gerekli adımları atmak da gerekiyor. Sayın Başkanımız Ekrem Yüce elini taşın altına koyarak, şehrimiz için bu verimliliği harekete geçirdi. Son teknolojik sistemle kurulmuş iki devasa tarım merkezini ziyaret ettik. Buralar bomboş araziyken çok yüksek oranda katma değer üreten bir alana dönüştürülmüş. Bu vesile ile Başkanımız Ekrem Yüce’yi emeklerinden dolayı kutluyor ve şehrimize kazandırdığı bu önemli projeler için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

27 TÜR 65 ÇEŞİT MEYVE

Genel Başkan Yardımcısı Yavuz’a ziyaretleri dolayısıyla teşekkür eden Başkan Ekrem Yüce, UTÇEM alanında yapılan çalışmaları şu şekilde paylaştı: “Büyükşehir Belediyesi olarak tarımsal projelerimizde teknolojinin tüm imkanlarını kullanmaya özen gösteriyoruz. Çok yönlü tarımsal kalkınma fikriyle donattığımız, meyve üretim, eğitim ve demonstrasyon alanımız olan ait Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi’mizde 4.0 vizyonuyla hareket ediyoruz.

27 tür 65 çeşit meyveyi toprakla buluşturduğumuz burada geleneksel tarım, endüstriyel üretim modelleri ve dünyanın en gelişmiş tekniklerini birlikte uygulayarak interaktif bir çalışma yöntemi izliyoruz. Merkezimizin aynı zamanda eğitim veren bir alan olması, şehrimizin çiftçilerine de bu anlamda oldukça önemli katkılar sunmaktadır” ifadelerini kullandı.

Topraksız tarımda örnek proje Seracılık Mükemmeliyet Merkezi’nde yıl boyu üretim gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Ekrem Yüce, “Şehrimizin tarımsal prestijinde adeta bir marka haline gelen Seracılık Mükemmeliyet Merkezi’miz 53 bin metrekare alanda üretimimiz sürüyor.Jeotermal kaynakların tarımsal üretimle entegre edildiği merkezimizi, gelişen tarım üretimine göre dizayn ettik.

Yakın zaman diliminde yeni hasat döneminin başlayacağı merkezimizde, şimdiye kadar toplamda 700 tondan fazla domates üretimi gerçekleştirildi. Bizler tarımsal alanda Sakarya’mızı bir marka haline getirmek ve bu alanda ülkemizin geleceğine katkı sunmak amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” diye konuştu.