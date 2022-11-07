MHP’de seçim startı verildi. MHP İnegöl İlçe Başkanı Aytekin Torun milletvekili aday adayı olmak için ilçe başkanlığı görevinden istifa etti.

İstifasını il başkanlığına sunan Torun yaptığı açıklamada, “2023 yılında gerçekleştirilecek, milletimizin ve devletimizin kader seçimi olduğunu düşündüğüm milletvekili genel seçimlerinde teşkilatıma ve davama hizmet etmeye aday adayı olarak devam etmek için istifa dilekçemi il teşkilatımıza sundum. Almış olduğum bu kararın önce teşkilatlarımız ve davamıza sonra şahsıma hayırlar getirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum.”