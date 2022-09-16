CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, İlçe Başkanı Kemal Torun ve Yönetim Kurulu üyeleri Hamzabey mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaretle ilgili bilgi veren CHP İlçe Başkanı Kemal Torun, “Vatandaş, barajın kirliliğinden şikayetçi. Vatandaş, çok yakınlarından doğalgaz hattı geçmesine rağmen köye doğalgaz verilmemesinden şikayetçi. Vatandaş, tarım arazilerinin çok düşük miktarda satın alındığını ve sırasında sanayileşme adına fahiş fiyatlara tekrar satıldığından şikayetçi. Ayrıca bu arazilerin verimli bir tarıma uygun olduğunu da belirtti. Hükümetin yanlış politikalarının sonucu olduğunda nadir olduklarını belirttiler. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarımızda ki politikalarımızı ve yapacaklarımızı anlattık. Bizlere olan İlgileri için tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

PAZARCI ESNAFI MALİYETLERDEN DERTLİ

Torun, “Bursa Milletvekilimiz Sn.Erkan Aydın, Yönetim Kurulumuz ve Kadın Kollarımız ile Perşembe pazarında ki vatandaş ve pazarcı esnafını ziyaret ettik. Pazarcı esnafı maliyetlerden dertli, vatandaş ise ürün fiyatlarının pahalılığından şikayetçi. Biz de tüm bunların hükümetin yanlış politikalarının sonucu olduğunu söyleyerek, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarımızda ki politikalarımızı ve yapacaklarımızı anlattık” diye konuştu.