Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından yılın aydını olarak seçilen eski Milli Eğitim Bakanı ve Köy Enstitüleri’nin kurucusu Hasan Âli Yücel’in hayatını anlatan fotoğraf sergisi açıldı. Serginin ardından düzenlenen söyleşide, torunu Prof. Dr. Güzel Yücel Gier, Hasan Âli Yücel’in hayatından kesitler anlattı.BURSA (İGFA) - Yaptığı eğitim reformları ve kültürel projelerle eğitim sistemini modernize eden halk eğitimi ve kültürel kalkınma konusundaki vizyonu ile Türkiye’de çağdaş eğitim anlayışının temel taşlarını atan Hasan Âli Yücel, Osmangazi Belediyesi tarafından bir kez daha hatırlandı.

“Osmangazi Belediyesi Yılın Aydını Hasan Âli Yücel” etkinlikleri kapsamında ‘Fotoğraflarla Hasan Âli Yücel Sergisi’ Osmangazi Gösteri Merkezi ve Nikahevi'nde açıldı. Yücel’in hayatından kesitlerin sunulduğu 42 fotoğraftan oluşan serginin ardından Doç. Dr. Betül Batır moderatörlüğünde Hasan Âli Yücel’in torunu Prof. Dr. Güzel Yücel Gier tarafından dedesinin hayatını anlatan söyleşi Hasan Âli Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi’nde yapıldı.

Sergi açılışı ve söyleşiye; Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz, Doç. Dr. Betül Batır, Hasan Âli Yücel’in torunu Prof. Dr. Güzel Yücel Gier ve vatandaşlar katıldı.

FOTOĞRAFLARLA HASAN ÂLİ YÜCEL’İN HAYATI

Hasan Âli Yücel ile ilgili programların her zaman kendisini heyecanlandırdığını ifade eden İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Betül Batır, “Ben de bir köy enstitüsü mezunu büyük anne ve babanın torunuyum. Hasan Âli Yücel, Türk eğitim ve kültür hayatı için çok önemli bir isim, ailesi ve kendisine minnettarız. Atalarına sahip çıkarak, bizlerle ellerindeki kaynakları fotoğrafları paylaştıkları için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sergide Hasan Âli Yücel’in hayatını öz geçmişi gibi fotoğraflardan izleme fırsatını bulacağız. Bu sergide emeği geçen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bursa’mız için Hasan Âli Yücel’in bir kez daha anılmış olması yılın aydını olarak çeşitli etkinlikler yapılması bize heyecan katıyor. Biz şunu görüyoruz; Hasan Âli Yücel, aydınlık bir gelecek oluşturmak ve nesiller bırakmak istiyordu. Bunları burada görüyor olmak bize daha da mutluluk yaşatıyor.” dedi.

Kendisi için çok önemli ve anlamlı bir program olduğunu kaydeden Prof. Dr. Güzel Yücel Gier de, “Seçimden hemen sonra Hasan Âli Yücel’i yılın aydını olarak seçtikleri için Osmangazi Belediyesi’ne çok teşekkür ederim. Bu, dedem olduğu için gurur verici ama eğitim ve kültürde epey bir değişim yapacaklarının işareti gibi geldi bana. Özellikle kütüphaneyle başlamaları, sergi, ardından sempozyum, bütün bu kültür ve eğitim seferberliğinin Hasan Âli Yücel’le birlikte bu yola çıkıldığı için kutluyorum. Hasan Âli Yücel Dünya Klasikleri çok önemli bir başlık bence. Hasan Âli Yücel’in amacı, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki kültür reformunu, Anadolu’da Rönesans’ı başlatmaktı. Dünya’daki başka yaşamları ve kültürleri tanıyarak ancak kendimizi tanıyabiliriz. Bu anlamda böyle bir isim verilmesi çok önemli. Bu kütüphanenin tanınması için biz de destek vereceğiz. Kitabın şarja ihtiyacı yok o bizi şarj ediyor. Kitabın önemini ortaya koymak açısından tekrar bunu algılamamız lazım. Yücel ailesi olarak Hasan Âli Yücel’in yapıtlarını paylaşmak istedik. Hasan Âli Yücel, İstanbullu kent soylu bir insan ama her yere dokunmuş. Bursa’da 60 yıl sonra böyle bir şeyle anılması bizim için çok önemli. Umarım bu sinerji ve enerji bütün Türkiye’de yayılır.” diye konuştu.

Söyleşinin ardından Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Hasan Âli Yücel’in Torunu Prof. Dr. Güzel Yücel Gier’e çiçek takdim etti.