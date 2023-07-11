Çevreye duyarlı bir organize sanayi bölgesi hedefiyle yola çıkan ve Bursa’daki tekstil boyahanelerini bir araya getirmek için kurulan Tekstil Boyahaneleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSAB) çatısı altındaki ilk fabrikanın temeli, düzenlenen törenle atıldı.BURSA (İGFA) - Bursa’da yerleşim alanları içerisinde bulunan ve çevre kirliliğine yol açan tekstil boyahanelerini bir araya toplamak ve rehabilite etmek amacıyla kurulmuş olan Tekstil Boyahaneleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (TOSAB) çalışmalar sürüyor.

Çevreye duyarlı bir organize sanayi bölgesi hedefiyle yola çıkan TOSAB çatısı altındaki ilk fabrikanın temeli düzenlenen törenle atıldı.

Düzenlenen törene; TOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Türkün, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Bayrak, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü M. Latif Deniz ile TOSAB Bölge Müdürü Tayfun Selen ve Sentaş Tekstil yetkililerinin yanı sıra kent protokolünden ve iş dünyasından önemli isimler katıldı.

Törende konuşan TOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Türkün, 'Her daim daha temiz bir Bursa’ için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. 33 milyon dolar seviyesinde yatırımla hayata geçirdikleri TOSAB ile tamamen doğa dostu bir organize sanayi bölgesini hedeflediklerini ifade eden Türkün, son teknoloji imkanlara sahip Türkiye’deki en kapsamlı arıtma tesisini inşa ettiklerini, Sentaş Tekstil’e ait TOSAB çatısı altında temeli atılan ilk fabrikanın da Bursa’ya ve ülkemize hayırlı olmasını diledi.

TEKSTİL SEKTÖRÜ OLMAZSA OLMAZ

Türkün, “Burada inşa ettiğimiz arıtma tesisi, dünyadaki en güncel teknolojiyle inşa edildi. Türkiye’nin bu alandaki en iyi, en kapsamlı tesisi konumunda. TOSAB bünyesinde 70 tane iş ortağımız var. Sırayla fabrikalar inşa edilecek. Burada su kaynaklarını en az seviyede tüketen sanayi bölgesi olmayı hedefliyoruz. İnşallah ovamız da daha fazla nefes alır olacak. Bölgemizin sınırlarını genişletmek adına talebimiz vardı. Kuzeyimizdeki bir bölge tekrardan genişleme alanı olarak öngörülüyor. Tabii tekstil ülkemizin otomotivden sonraki en önemli ihracat kalemi. Özellikle Bursa'nın en eski üretim kolu, en eski ihracat kolu. Dolayısıyla tekstil olmazsa olmaz. Genç, yaşlı, kadın, erkek her türlü kesime de istihdam sağlayan bir sektör. Yani sektörün çok büyük bir getirisi var. Bu süreçte bizlere desteklerini esirgemeyen Bursa Valimize, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürümüze destekleri için teşekkür ederiz. Temeli atılan ilk fabrikamız Bursa’ya ve ülkemize hayırlı olsun” diye konuştu.

Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Bayrak ise endüstrileşme ve hızlı nüfus artışının çevresel tarafta şehirlerde olumsuzlukları da beraberinde getirdiğini anımsatarak, “Bursa üreten ve büyüyen bir kent. Gelişmekte olan bütün kentlerde olduğu gibi Bursa'da da çeşitli çevre sorunları oluyor. Bu anlamda şehrimizin her geçen gün daha yaşanabilir ve daha sağlıklı bir şehir haline gelmesi için çalışmalarımızı sürdürüyor ve bu konuda atılan her adımı destekliyoruz. Bu kapsamda Bursa'da yerleşim alanları içerisinde bulunan ve çevre kirliliğine yol açan tekstil boyahaneleri bir araya toplamak ve rehabilite etmek amacıyla korunmuş, ihtisas sanayi bölgesi, TOSAB'ın varlığını fazlasıyla önemsemekteyiz. Bugün burada temeli atılan ilk fabrikanın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Törende konuşan TOSAB Bölge Müdürü Tayfun Selen de TOSAB’ın sektörün geleceği açısından son derece önemli bir işleve sahip olduğunu belirterek; Bursa’ya, ülkemize ve sektöre katkı sağlama yolunda çalışmalarını hızla sürdüreceklerini kaydetti.