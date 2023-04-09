Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanığı ’Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın Uruguay’daki sağ kolu olarak bilinen ve kırmızı bültenle aranan Osman Naim Kaya Türkiye’ye iadesinin kabul edilmesinin ardından Brezilya’dan havalanan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı’na getirildi. Kaya, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Vatan Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Çiftlik Bank sistemiyle binlerce kişiyi dolandırıp milyonlarca liralık vurgun yapan ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın işlerini yürüttüğü gerekçesiyle kara para aklama, vergi kaçırma, suç örgütü üyesi olma, dolandırıcılık gibi suçlardan aranan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Osman Naim Kaya’nın Türkiye’ye iadesi geçtiğimiz günlerde kabul edildi. Uruguay’da yakalanan ve Türkiye’de getirilip yargılanması için çalışma başlatılan Kaya, Brezilya’nın Sao Paulo şehrinden havalanan tarifeli uçakla akşam İstanbul Havalimanı’na getirildi. Polis ekiplerince uçaktan alınan Osman Naim Kaya sağlık kontrolleri ve diğer işlemler için Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğüne getirildi. Kaya, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Vatan Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Uruguay’da ev hapsi aldığı gerekçesiyle Türkiye’ye iade edilmemişti

Çiftlik Bank davasında firari sanıkları yakalama kararlarının devam etmesine karar verilince soruşturma ve tutuklamalar kapsamında Uruguay’da bulunan Osman Naim Kaya hakkında da kırmızı bülten çıkarıldı ve Uruguay makamları harekete geçti. Kaya, 2018’in Mart ayında Uruguay’da tutuklandı. Kara para aklama suçundan yargılandı. Cezasında indirimden yararlanma düşüncesiyle Osman Nuri Kaya, mal varlıklarının bir kısmını Uruguay devletine iade etti ve buna karşılık 4.5 yıl ev hapsi aldığı gerekçesiyle Türkiye’ye iade edilmedi. Kaya’nın Uruguay yasalarına göre oradaki cezasını çekmeden iadesi mümkün değildi. Bu süreç geçtiğimiz mart ayında tamamlanınca yetkili kurumlar, Kaya’nın Türkiye’ye iadesi için tekrar başvurdu. Kaya’nın avukatları da bu başvuruya itiraz etti. Bu itirazlar kabul görmedi ve bakanlığın girişimleri neticesinde Uruguay, Kaya’nın Türkiye’ye iadesini kabul etti.

Tosuncuk’un mal varlığı Osman Naim Kaya’nın üzerine kayıtlıymış

Çiftlik Bank skandalının ortaya çıkmasının ardından firari sanıklardan adı ilk kez duyulan Osman Naim Kaya’nın asıl mesleğinin kaynakçılık olduğu öğrenildi. Yıllar önce Bursa’dan Uruguay’a kaynakçılık için giden Kaya, burada kısa zamanda işlerini geliştirdi. Milyonlarca liralık vurgun yapan Mehmet Aydın’ın bu ülkeye kaçmasının ardından iki kişinin yolları ilk kez Uruguay’da kesişti. Kaya, Mehmet Aydın ile tanışıp kısa sürede Aydın’ın güvenini kazanıp işlerini yürütme fırsatı buldu. Bunun üzerine Mehmet Aydın mal varlığının bir kısmını kendisinin kapalı kutusu haline gelen Osman Nuri Kaya’nın üzerine kayıt ettirdiği bilgisine de ulaşıldı.