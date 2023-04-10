Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanığı ’Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın Uruguay’daki sağ kolu olduğu belirtilen ve Türkiye’ye iade edilen Osman Naim Kaya tutuklanarak cezaevine gönderildi.

8 Nisan akşamı uçakla Uruguay’dan İstanbul’a getirilen Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanığı ’Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın Uruguay’da yakalanan sağ kolu Osman Naim Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Kaya, hastane kontrollerinin ardından adliyeye getirildi.

Savcılıktan tutuklama talebi

Mehmet Aydın’ın işlerini yürüttüğü gerekçesiyle "örgüt kurma ve yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından hakkında 75 bin 620 yıla kadar hapis talebiyle dava açılan Çiftlik Bank davalarının sanıklarından olan Osman Naim Kaya, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlik, Kaya’nın 3 ayrı suçtan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

İHA