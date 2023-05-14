Sosyal sorumluluk projeleriyle topluma faydalı ve kalıcı katkılar sağlamayı hedefleyen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, trafik güvenliği bilincini artırmak amacıyla 2006 yılından itibaren Trafik Haftası kutlamaları kapsamında Sakarya’daki öğrencilere yönelik resim yarışması düzenliyor.SAKARYA (İGFA) - Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, toplumsal sorumluluklarının bilincinde bir şirket olarak trafik güvenliği konusunda aktif sorumluluk üstlendi.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Trafik İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen resim yarışmasında il protokolünün de katıldığı Trafik Haftası kutlama töreninde kazanan 20 öğrenciye ödülleri takdim edildi.

Trafik haftası kutlama törenlerinde Serdivan Kaymakamı Ali Candan, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ziya Cevheri , İl Emniyet Müdür Yardıcısı Hakan İzmir ve Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Şirket Kıdemli Başkan Yardımcısı Kenji Tsuchiya’nın da aralarında bulunduğu İl protokolü, Serdivan Trafik Park’ta bir araya geldi.

Öğrencilerin yanı sıra birçok davetli, trafik güvenliği konusundaki bilinçlendirici etkinliklere katıldı ve bu önemli konuda toplumsal farkındalık artırıldı.