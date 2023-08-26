Genç Liderler ve Girişimciler Derneği’nin (JCI) dünya çapında 1981 yılından bu yana düzenlediği, “Ten Outstanding Young Persons of the World”ün Türkiye ayağı olan 29. “TOYP – Türkiye’nin 10 Başarılı Genci” programına başvurular 31 Ağustos 2023’de bitiyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin 10 Başarılı Genci projesi, başarılı gençlerin çalışmalarını görünür kılmayı, onları daha duyarlı ve aktif vatandaş olmaları yönünde teşvik etmeyi amaçlıyor. Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) İstanbul şubesi tarafından JCI Türkiye adına Aralık ayında düzenlenecek gala gecesinde; kendi kategorisinde fark yaratan adaylar, uluslararası geçerliliği olan TOYP ödülünün sahibi olacak.

Bu yıl 29.’su düzenlenecek olan programda 10 farklı kategoride “Türkiye’nin 10 Başarılı Genci”, alanında uzman jüri komitesi tarafından seçilecektir.

Şafak Pavey, Burçin Mutlu Pakdemir, Gözde Durmuş, Utkan Demirci, Ahmet Kuzubaşlı, Canan Dağdeviren, Arın Namal, Hasan Alanyalı, Hilmi Volkan Demir ve Kerem Deveci gibi isimlerin ülkemize “TOYP Dünya Birinciliği” kazandırdığı projede seçilen gençler başarılarını “TOYP Dünya Finali” ne taşıma şansına sahip olacaktır.

TOYP aday başvuruları 31 Ağustos 2023 tarihine kadar https://toyp.org.tr/ web adresinden online başvuru bölümünden doğrudan yapabileceği gibi, doldurdukları başvuru formunu e-posta ile [email protected] adresine göndererek de gerçekleştirebilir.