Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ziya Saltürk, tozlu ortamların ve kimyasal buharlara maruz kalan kişilerin faranjit hastalığının görülme olasılığı oldukça yüksek olduğunu belirterek, bu hastalara için 10 öneride bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Kronik farenjit genellikle 4-7 yaş arasındaki çocuklarda görülürken 1 yaşın altındaki çocuklarda görülme olasılığı çok daha azdır. Bu hastalık mesleğe bağlı olarak veya çalışma ortamına bağlı olarak da görülebilir. Tozlu ortamlar ve kimyasal buharlara maruz kalan kişilerde de bu hastalığın görülme olasılığı oldukça yüksektir.

FARENJİT HASTALARI İÇİN 10 ÖNERİ

Çok soğuk veya çok sıcak gıdalar tüketmek boğazda tahrişe neden olur ve farenjitin iyileşme sürecini uzatır. Bu nedenle böyle gıdaların tüketilmemesi önerilir.

Adaçayının antiseptik özelliği bulunması nedeniyle düzenli şekilde ve fazla olmayacak düzeyde tüketilmesi önerilir.

Diğer hastalıklarda olduğu gibi sıvı kaybını azaltmak için bol su tüketmek önemli. Et suyu ile yapılmış ılık çorbalar da tavsiye edilir.

Yüksek sesle konuşmak farenjite neden olan etkenler arasındadır ve boğazın tahriş olmasına yol açar; bu nedenle iyileşme sürecinde alçak sesle konuşmaya özen göstermek gerekir.

Boğazdaki kuruluk, ağrı ve acıyı hafifletmek ve böylece rahat uyuyabilmek için yatmadan önce ılık su içilmesi önerilir.

Sigara içmek veya sigara içilen ortamlarda bulunmak da hastalığın iyileşmesini kötü yönde etkiler.

Bulunulan ortamın kirli veya tozlu olmamasına dikkat edilmeli. Ayrıca bulunulan ortam sürekli nemli tutulmalı.

Düzenli şekilde çok yorulmayacak düzeyde egzersiz yapılmalı.

Her hastalığın iyileşme sürecinde düzenli ve sağlıklı beslenme oldukça önemli.

Gerekli durumlarda doktorun uygun gördüğü tedavi aksatılmamal