Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) merkez ve taşra teşkilatlarına 93 Ön Lisans (MYO) mezunu işçi alımı yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 93 işçi alacak. Personel alımı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca gerçekleştirilecek. Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi www.iskur.gov.tr üzerinden 14.11.2022-18.11.2022 tarihleri arasında yapılabilecek.

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