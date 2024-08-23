Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Havalimanı’nın artan yolcu sayısı ve ihtiyaçlar doğrultusunda kapasitesinin artırılması amacıyla başlattıkları yenileme çalışmalarının tamamlandığını, yapımı tamamlanan yeni hizmet binaları ve alanlarını 27 Ağustos Salı günü hizmete açacaklarını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakan Uraloğlu, Trabzon Havalimanı Yeni hizmet binaları ile ilgili açıklamada bulundu.

Trabzon Havalimanında artan yolcu sayısı ve ihtiyaçlar doğrultusunda başlattıkları genişletilmesi çalışmalarının tamamlandığını belirten Bakan Uraloğlu, “2023 yılında iç ve dış hatlarda yaklaşık 3,5 milyon yolcuya hizmet sunan havalimanımız Ülkemizin en yoğun 9. havalimanı konumunda. 2024 yılında ise bu zamana kadar 17 bin 208 uçak trafiğiyle 2,5 milyona yakın yolcu ağırladı. Sürekli artan yolcu sayısı doğrultusunda da mevcut havalimanımızı genişletmek ve Trabzon’a yeni bir havalimanı kazandırmak için başladığımız çalışmaları tamamladık. Yeni hizmet binalarını ve bağlantı yolunu 27 Ağustos Salı günü hizmete açacağız.” diye konuştu.

“CIP YOLCU TERMİNALİ’Nİ 860 METREKARE BÜYÜKLÜKTE İNŞA ETTİK”

Bakan Uraloğlu, dış hatlar gelen yolcu binası, Isı merkez binası ve CIP Terminali’nin açışını gerçekleştireceklerini kaydederek bu binalarda yapım çalışmalarının bittiğini bildirdi. Birinci Rotunda yapısının yapım işlerinin devam ettiğini belirten Bakan Uraloğlu, Dış hatlar giden yolcu binası cephe imalatlarının yapımının devam ettiğini söyledi.

Bakan Uraloğlu, “Yeni hizmet binalarımızı Trabzon’un artan yolcu kapasitesine hizmet verebilecek büyüklükte yaptık. Dış hatlar gelen yolcu terminalini 3 bin 77 metrekare büyüklüğünde, havalimanımıza kazandırdığımız yeni CIP Yolcu Binasını ise 860 metrekare büyüklükte inşa ettik. Yeni CIP terminalinin modern mimarisi ve donanımı ile yolcularımızın bekleme sürelerini keyifli hale getirecek hizmetler sunacağız ve seyahat deneyimini en üst seviyeye çıkaracağız.” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Trabzon Havalimanı’nda kapasiteye artırırken yolcuların konforunu da sağlamayı hedeflediklerini vurgulayarak, “Dış hatlar gelen yolcu terminalinin 100 metre uzunlukta bitümlü sıcak karışım kaplama standardında olan karayolu bağlantı çalışmalarını da eş zamanlı olarak bitirdik.” diye konuştu.