Trabzon’un içme suyu ihtiyacını uzun yıllar karşılayacak olan Akoluk İçme Suyu Arıtma Tesisi düzenlenen protokolle TİSKİ Genel Müdürlüğüne devredildi.TRABZON (İGFA) - Trabzon dev bir yatırıma daha kavuştu. Şehrin en büyük bütçeli yatırımlarından biri olan Trabzon İsale Hattı ve Akoluk İçme Suyu Arıtma Tesisi düzenlenen törenle Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğüne devredildi. Kutlugün’deki 1012 metre uzunluğundaki iletim tünelinde DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta ile TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş’ın yaptığı son kaynak işlemi ile ana isale hattı tamamlandı.

DEVİR TESLİM YAPILDI

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ve Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun teşrifleriyle 25 Nisan’da açılışı yapılan Akoluk İçme Suyu Arıtma Tesisinde düzenlenen devir teslim törenine, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, DSİ 22. Bölge Müdürü Cengiz Han Kılıçaslan ile DSİ ve TİSKİ yetkilileri katıldı. Törenin ardından Genel Müdürler, Akoluk İçme Suyu Arıtma Tesisinin kontrol merkezinde, DSİ 22. Bölge Müdürü Cengiz Han Kılıçaslan’dan tesisin çalışma prensiplerine yönelik bilgi aldı.

BALTA: HER YÖNÜYLE DEV PROJE

Törende konuşan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Trabzon’un içme suyu anlamında muhteşem bir tesise kavuştuğunun altını çizdi. DSİ Genel Müdürü Balta, “Bu dev tesisimizin Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğüne devrini gerçekleştirdik. Hayırlı ve uğurlu olsun. Her yönüyle şehrimize değer katacak bir proje. İçme suyu sorununu gidermesinin yanında sağlayacak olduğu enerji tasarrufu ile de TİSKİ Genel Müdürlüğüne çok büyük katkı sunacaktır” diye konuştu.

ŞEHRİMİZE HAYIRLI OLSUN

İmza töreninin ardından konuşan TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş ise, “TİSKİ Genel Müdürlüğümüz adına DSİ eliyle şehrimize kazandırılan Akoluk İçme Suyu Arıtma Tesisi şehrimize hayırlı uğurlu olsun. 3 milyar TL’yi geçen maliyeti ile şehrimi adına gerçekten bir mega proje. Bu yeni isale hattı ile artık her iki hattımızı kullanabileceğiz. Birinde sorun olduğunda diğerini devreye sokup su kesintisi yaşanmadan arızaları giderebileceğiz. Şehrin 200 kotuna kadar su ileteceğimiz günlük 200 bin ton su arıtma kapasiteli tesisimiz sayesinde de yıllık 100 milyon TL’lik bir elektrik tasarrufu sağlayacağız” dedi.