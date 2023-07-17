Trabzonspor, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz’ün sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten konuya ilişkin Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Dorukhan Toköz arasındaki 29.07.2021 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir. Kamuoyuna duyurulur."

2021-2022 sezonunda transfer olduğu Trabzonspor formasıyla 41 resmi maça çıkan Dorukhan, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.