Ataşehir’de düğün konvoyunun tehlikeli bir şekilde trafik akışını engellemesi cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülere yansıyan şahıslar emniyet mensupları tarafından yakalandı.

Görüntüler Ataşehir E-5 Kara Yolu üzerinde kaydedildi. Yol üzerinde düğün konvoyu yaparak trafik akışını engelleyen ve drift atarak eğlenen şahıslar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu yakalandı.

Görüntülerdeki sürücüler F.G, M.S.C., O.M.Ö. ve O.O.G. isimli şahıslar hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 52/1-D (Grup halinde araç kullanırken diğer araçlara güvenli geçilebilecek açıklığı bırakmamak) maddesinden 436 TL, 73/A (Araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak) maddesinden 436 TL, 60/1A (Duraklama ihlali) maddesinden 436 TL idari işlem uygulandığı öğrenildi.

Ayrıca görüntülerde drift yapan aracın sürücüsü olduğu tespit edilen A.K.E. isimli sürücü hakkında drift yapmak maddesinden 20.342 TL ve araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak maddesinden 436 TL olmak üzere olmak üzere toplamda tüm sürücülere 26.010 TL idari para cezası uygulandı.

Drift atan A.K.E. isimli sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi.