Yılın ilk 6 ayında İzmir’de ana yollarda trafiği etkileyen 5 bin 269 trafik kazası meydana geldi.İZMİR (İGFA) - Radyo Trafik İzmir haber merkezine ulaşan bilgiler ve Radyo Trafik Yolda verilerine göre İzmir’de, 2023 yılında geride kalan 6 ayda kent genelindeki ana yollarda trafiği etkileyen 5 bin 269 trafik kazası meydana geldi. Çevre yolları yine en çok kazanın yaşandığı bölgeydi. Yılın ilk yarısında Akçay Caddesi’nde 417 kaza olurken, Hilal Köprüsü 127 kaza ile 2023'ün ilk 6 ayının en kara noktası oldu.

49 ÖLÜMLÜ KAZA: 14'Ü MOTOSİKLETLİ, 6'SI YAYA

Radyo Trafik Yolda uygulaması istatistiklerine göre İzmir'de ilk 6 ayda meydana gelen 5 bin 269 kazadan 49’u ölümlü, 728’i yaralanmalı, 4 bin 492'si hasarlı olarak raporlara geçti. 49 ölümlü kazadan 14'ünde motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, 229 yaralanmalı kazada yine motosikletliler vardı. Ölümlü trafik kazalarının 6’sında ise yayalar yaşamını yitirdi.

İLK 3 AYA GÖRE DEĞİŞİKLİK YOK

Son 6 ayda meydana gelen trafik kazalarının en çok görüldüğü arter ilk 3 ayda olduğu gibi yine Akçay Caddesi'ydi. Bu arterde 417 kaza meydana geldi. 387 kaza ile Anadolu Caddesi, 350 kaza ile Mürselpaşa Bulvarı, 343 kaza ile Ankara Caddesi, 297 kaza ile Yeşildere Caddesi'nin ilk 3 aydaki sıralaması değişmedi.

BAYRAKLI TÜNELLERİ'NE DİKKAT

Çevre yolları ve otoyollarda yılın ilk yarısında 762 trafik kazası meydana geldi. Çevre yollarının en kara noktası ise 75 kaza ile yine Bayrak Tünelleri oldu. Pınarbaşı Kavşağı 67, Buca-Limontepe arası 64, Otogar Kavşağı 57 kaza ile çevre yolları üzerinde en fazla kazanın yaşandığı bölgelerdendi.

EN “KARA” NOKTA DEĞİŞTİ

2023 yılının ilk 6 ayında öncekilerin aksine kaza kara noktası değişti. 127 kazanın raporlandığı Hilal Köprüsü bu dönemin en kara noktası oldu. Mürselpaşa Bulvarı’nın Hilal Köprüsü ile DGM Köprüsü arasında kalan kısmında 111, DGM Köprüsü’nde 110 kaza meydana geldi. Yılın ilk yarısında ESBAŞ Alt Geçidi’nde 108, Tepecik Köprüsü ile Su Kemerleri arasında 100, Tepecik Köprüsü'nde 89, Gaziemir Alt Geçidi'nde 88, Meles ile Turan arasında 79, Meles ayrımında ise 78 olumsuz durum yaşandı.

ZİNCİRLEME VE KÖR NOKTA KAZALARI EN ÇOK NERELERDE OLUYOR?

Diğer yandan Radyo Trafik haber merkezine 6 ayda ulaşan kaza bilgilerinden 590'ı zincirleme kazalardı, 68’inde yaralananlar oldu, biri ölümlüydü. Kavşak noktaları başta olmak üzere 145 kazanın kör nokta kazası olarak rapor edilmesi dikkat çekiciydi. 182 kaza ise tek aracın karıştığı kazalardı ve bu kazalarda 5 kişi yaşamını yitirdi.

Zincirleme trafik kazalarının en çok görüldüğü bölge ise 22 zincirleme kazayla Gaziemir Alt Geçidi oldu. Bayraklı Tünelleri, ESBAŞ Alt Geçidi ve Tepecik Köprüsü-Su Kemerleri arasında 20'şer zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kör nokta kazasının en fazla yaşandığı bölge ise Çevre Yolu Otogar Kavşağı oldu. Bu bölge 14, İstanbul Caddesi ile Ankara Caddesi’nin kesiştiği Osman Kibar Tüneli çıkışı ise 13 kör nokta kazasına sahne oldu.

EN TEHLİKELİ ARTER YEŞİLLİK CADDESİ

Yeşillik Caddesi, yine yaralanmalı kazaların sıkça görüldüğü arter olarak dikkat çekti. Karabağlar Belediyesi hizasında 14, Paşaköprü Mezarlığı bölgesinde 12, Kaymakkuyu Kavşağı'nda 8 yaralanmalı trafik kazası görüldü. Yeşillik Caddesi ayrıca motosiklet sürücülerinin en fazla kazaya karıştığı arterdi. Karabağlar Belediyesi hizasındaki 8, Kaymakkuyu Kavşağı’ndaki 6, Paşaköprü hizasındaki 5 kazaya motosiklet sürücüleri karıştı.

GEÇEN YILA ORANLA TRAFİK KAZALARINDA ARTIŞ VAR

Bu arada Radyo Trafik İzmir haber merkezine ulaşan bilgilere göre, İzmir’de 2022’nin ilk 6 ayında ana yollarda trafiği etkileyen 5 bin 78 trafik kazası meydana gelmiş, bu kazalardan 4 bin 282’si hasarlı, 756’sı yaralanmalıydı. 40 kaza ise ölümlü olarak kayıtlara geçmişti. Geçen yılın ilk yarısında DGM Köprüsü’nde 153, ESBAŞ Alt Geçidi’nde 110 trafik kazası meydana gelirken, Hilal Köprüsü’nde 101, Tepecik Köprüsü’nde 91 kaza görülmüştü.