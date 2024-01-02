Sürücülere, 2024'te uygulanacak cezalar duyuruldu. Uyuşturucu ve alkol testi kabul etmeme, drift yapma, emniyet şeridini ihlal etme, alkollü araç kullanma, plakasız araç kullanma gibi birçok trafik suçuna ceza kesilecek.

Araç sahibi olan vatandaşlar, yeni yılda gelen trafik cezası ücretlerini merak ediyor.

İşte 2024 trafik cezası ücretleri...

- Alkollü araç kullanma, ilk yalanma: 6 bin 440 TL

- Alkollü araç kullanma, ikinci yakalanma: 8 bin 075 TL

- Alkollü araç kullanma, üçüncü yakalanma: 12 bin 978 TL

- Uyuşturucu ya da alkol testini kabul etmemek: 18 bin 453 TL

- Plakasız araç kullanma cezası: 8 bin 167 TL

- Usulsüz çakar ya da siren kullanmak: 6 bin 440 TL

- Drift atma cezası: 32 bin 234 TL

- Engelliler için ayrılan yere park etme cezası: 1383 TL

- Ehliyetsiz araç kullanma cezası: 12 bin 978 TL

- Emniyet kemeri takmama cezası: 691 TL

- Emniyet şeridini ihlal etmek: 6 bin 440 TL

- Hız sınırını yüzde 10-30 oranlarına aşmak: 1507 TL

- Hız sınırını yüzde 30-50 oranlarına aşmak: 3 bin 136 TL

- Hız sınırını yüzde 50 oranından daha az oranda aşmak: 6 bin 440 TL

- Kırmızı ışıkta geçme cezası: 1507 TL.