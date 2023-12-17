Emniyet Genel Müdürlüğü'nün son 11 aylık trafik istatistikleri, Türkiye genelinde endişe verici bir manzaranın ortaya çıkmasına neden oldu. Bildirilen rakamlara göre, 507 bin trafik kazası sonucunda 2 bin 774 kişi hayatını kaybetti, 327 bin kişi ise yaralandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, Kasım ayı, üzücü bir tabloya sahne oldu; 46 bin 733 kaza meydana geldi ve bu kazalarda 250 kişi yaşamını yitirdi, 27 bin 492 kişi de yaralandı.

Geçtiğimiz Ekim ayına kıyasla, Kasım ayında trafik kazalarında bir miktar azalma görüldü. Ekim ayında kaydedilen 49 bin 201 kazada 272 kişi ölürken, 31 bin 47 kişi yaralandı. İçişleri Bakanlığı'nın polis ve jandarma denetimlerini artırması, kaza sayılarında belirgin bir düşüş sağladı. Ülke genelindeki kazaların çoğunda sürücü kusurları önemli bir rol oynarken, 230 bin 951 kaza bu nedenle meydana geldi. Yaya, araç kusurları, yol ve yolcu hataları da toplamda 77 bin 741 kazaya neden oldu.

Özellikle kırmızı ışık ihlali yapan 6 bin 424 sürücünün ölümlü ve yaralamalı kazalara karıştığı belirlendi. Alkol alan 1.601 sürücü ve aşırı hız yapan 2 bin 40 sürücü de benzer şekilde kazalara sebep oldu. Polis ve jandarma sorumluluk bölgesindeki resmi kaza verilerine göre, Ankara'da 151, Bursa'da 93, İstanbul'da 145 ve İzmir'de 119 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti.

Bursa'da artan huzur operasyonları ve denetimlerle kazalarda önemli bir düşüş yaşanırken, Kasım ayında 615 yaralamalı kaza meydana gelirken, 6 kişi hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri, can ve mal kayıplarını en aza indirmek adına kural ihlali yapan sürücü ve yayalara ceza yağdırdı. 11 aylık dönemde ülke genelinde 18 milyon 485 bin 866 sürücü ve yayaya para cezası kesildi. Alkol alıp direksiyona geçen 177 bin 311 sürücü hakkında yasal işlem uygulanırken, çeşitli kural ihlalleri sebebiyle 1 milyon 85 bin 872 araç trafikten men edildi.