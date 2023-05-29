Trafik akışı içerisinde yayaların güvenliğini önemseyen Büyükşehir, başta okul yolları olmak üzere yaya yollarını yeniliyor.KOCAELİ (İGFA) - Vatandaşların daha rahat seyahat edebilmesi için birçok ulaşım projesini hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, trafik akışı içerisinde yayaların da güvenliğini önemsiyor. Bu kapsamda başta okul yolları olmak üzere yapılan çalışmalarla yayaların güvenliği ön planda tutuluyor.

YAYA YOLLARI

Vatandaşların ulaşım imkanlarından yararlanabilmesi için çalışan Büyükşehir Belediyesi, trafikte yaya güvenliğine ayrı bir önem veriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, trafikte sürücülerin yayalara karşı farkındalık yaratmak için özel yaya yolları tasarladı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla yaya yollarını yeniliyor.

“ÖNCE YAYA” ZEMİN İŞARETLERİ

Büyükşehir ekiplerince 12 ilçede okul önlerinden başlayarak tüm yaya yollarının düzenli bakımı yapılıyor. Özellikle öğrencilerin okullara giriş çıkışlarının güvenliği için yaya geçitlerine “Önce Yaya” zemin işaret ve sembolleri koyuluyor. Yaya yollarına ekstra araçların geldiği yönde insan figürleri olan “Önce Yaya” yazıları yazıldı. Ekipler bu yılbaşından itibaren bin 615 metrekare yaya yolu boyadı.