Bursa’da trafoya giren kişi elektrik çarpması sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye sevk ederken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde bulunan bir elektrik trafosuna giren kişi akıma kapılarak yaralandı. Kendini dışarı atmaya başaran kişi yerde kalınca, durumu fark eden vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkez’ini aradı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından bölgede en yakın hastaneye sevk etti. Hastaneye kaldırılan kişinin tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, polis, şahsın trafoya neden girdiğiyle ilgili soruşturma başlattı.