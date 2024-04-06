Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Muratlı’nın Balabanlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, İ.S.Ö. (33) idaresindeki traktör tarla sürerken devrildi. Traktörün kabin camının patlaması sonucu yaralanan sürücü, kendi imkanları ile Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi. Burada ilk müdahalesi yapılan sürücü, daha sonra ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi.

Kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı.