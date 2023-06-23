Sakarya’nın Karasu ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi neticesinde altında kalan 65 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti.

Kaza, Karapınar Mahallesi Çiftlik Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 65 yaşındaki Osman Şahin idaresindeki traktör sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan traktör devrildi. Sürücü Osman Şahin, devrilen traktörün altında kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Şahin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Acı olayı haber alan yakınları, olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Şahin’in cenazesi, savcının incelmesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.