Balıkesir’in Kepsut İlçesine bağlı Kayaeli Mahallesinde tek taraflı meydana gelen traktör kazasında sürücü Seyit Eker hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Kayaeli Mahallesinde 66 yaşındaki Seyit Eker kendine ait traktörle buğday hasadı yaparken traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Traktörün devrilmesi sonucunda Seyit Eker traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Kepsut Devlet Hastanesi’nde yapılan ön otopsinin ardından Seyit Eker ölüm sebebinin belirlenmesi için Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.