Kurban Bayramı öncesi Trakya bölgesine yapılan hayvan sevkleri ile ilgili alınacak önlemler toplantısı Vali İlhami Aktaş başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, İl Emniyet Müdürü Celal Taşçi, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı SG. Yb. Ercan Oran, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Kaymakam Adayları Hakan Vatansever ve Mustafa Çolak ile ilgili kurum personelleri katıldı.

Toplantıda, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi İstanbul’un Avrupa Yakasına götürülecek kurbanlık hayvanların Trakya bölgesine geçiş noktalarında alınacak tedbirler değerlendirildi.

Toplantı görüş ve önerilerin ardından son buldu.