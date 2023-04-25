Keşan DOÇEK, Keşan Belediyesi ve Keşan Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen “Trakya CUP Voleybol Turnuvası” başladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Trakya CUP Voleybol Turnuvası'nın açılışında konuşan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, spor konusunda Keşan için yapmış olduğu çalışmaları anlattıktan sonra spor ve sporcunun her zaman yanında olduklarını belirterek turnuvaya katılan takımlara başarılar diledi.

Keşan DOÇEK Başkanı Hakan Eşme de, turnuvanın kentleri merkez alarak oluşturulduğunu, takım ve kulüplerin de dahil olacağı daha kapsamlı bir organizasyon için çalışmalara başladıklarını belirterek, turnuvanın oluşumuna destek veren Keşan Belediyesi ve Keşan Gençlik Spor İlçe Müdürlüğüne teşekkür ederek takımlara başarılar diledi.

Seyircilerin centilmence tezahürat yaptığı seyir zevki yüksek heyecanlı maçlardan Süleymanpaşa Belediyesi ve Malkaraspor sahadan galip ayrıldı.

MAÇ SONUÇLARI: Süleymanpaşa Belediyesi 3

Keşan DOÇEK 0

Malkaraspor 3

Enez Belediyespor 0