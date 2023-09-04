Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı lisans bölümü özel yetenek sınavları tamamlandıErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans programı kapsamında iki gün süren 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavları gerçekleştirildi.

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans programı kapsamında gerçekleştirilen “2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavları”nda aday öğrenciler hayal ettikleri bölüme girmek için yeteneklerini sergiledi.

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Temel Müzik Teorisi ve Çalgı alanında yapılan iki aşamalı sınavlarda adaylar; Yaylı Çalgılar, Nefesli ve Vurmalı Çalgılar ile Piyano branşlarında katılım sağladı.

Jüri heyeti tarafından yapılan değerlendirmelerde başarı gösteren adaylar; sonuçları Devlet Konservatuvarı Resmi İnternet Sitesi  https://konservatuvar.trakya.edu.tr/ adresinden sonuçları öğrenebilirler.