Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulundan mezun olan öğrenciler düzenlenen törenle diplomalarını aldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans Salonu’nda düzenlenen törene, Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ahmet Atakişi, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Nuran Uslu, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasının ardından üniversite tanıtım filminin izlenmesiyle başlayan törende, mezun öğrenciler adına söz alan yüksekokul birincisi Eren Güvenman, ailelerine ve hocalarına teşekkür etti.

Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Ahmet Atakişi, gerçek hayatın mezun olduktan sonra başladığını belirtirken, Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer ise geleceğin teminatı gençleri mezun etmenin heyecanını yaşadıklarını dile getirdi. Mezuniyet törenine, bir video mesaj ile katılan ve mezun öğrencilere seslenen Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da, ülkesine, çevresine ve insanlığa fayda sağlayan bireyler olmasının kendileri için en büyük gurur ve mutluluk kaynağı olacağını vurguladı.

Tören, mezun öğrencilere plaket ve mezuniyet belgelerinin verilmesiyle birlikte meslek andının okunması ve kep atma seremonisi ile sona erdi.