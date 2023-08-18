Trakya Üniversitesi Hastanesi'nde kadroya geçen personelin 816 personelin 5 aylık maaş farkları yatırıldıErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA)- Trakya Üniversitesi ile Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Öz-Sağlık İş Sendikası arasında imzalanan 2023-2024 yılı toplu iş sözleşmesi kapsamında Trakya Üniversitesi Hastanesi'nde kadroya geçen 816 personele maaş farkları yatırıldı.

Böylelikle 2023-2024 yılı toplu iş sözleşmesi gereği maaşları 18 bin ile 22 bin seviyesine çıkarılan işçilerin en düşüğü 60 bin TL olan 5 aylık maaş farkı toplu olarak ödendi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, önceliklerinin çalışanlarının kazanım ve haklarını ileriye taşımak olduğunu ifade ederek, her zaman emeğin ve emekçinin yanında olduklarını söyledi.