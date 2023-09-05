Bu yıl 22'ncisi düzenlenen İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı’na her yıl olduğu gibi bu yılda ilgi yoğun oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Türkiye’nin çeltik ambarı İpsala’da İpsala Belediyesi tarafından geleneksel olarak 22 yıldır düzenlenen Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı bu yıl 30 Ağustos 3 Eylül tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İpsala Belediyesi işbirliğinde İpsala’ya kazandırılan yeni Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşti.



İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal,insan odaklı yönetim anlayışıyla çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini belirterek, "Göreve geldiğimiz ilk günkü heyecan ve samimiyetimizle tüm halkımızı kucaklıyoruz. Belediyemiz tüm imkânlarıyla yedi gün yirmi dört saat halkımızın taleplerini yerine getirebilmek için görevinin başındadır. Sözlerime burada son vermeden önce bu festivalin düzenlemesinde büyük emek ve özverileri olan görülmeyen kahramanlarımız Belediye çalışanlarımıza, emniyet teşkilatımıza ve emeği geçen herkese şimdiden teşekkürü bir borç bilirim. Festivalimizin tüm halkımıza hayırlı olmasını diler esnaflarımıza ve katılımcılarımıza bol kazançlar diler teşekkürlerimi sunarım" ded,

Açılış konuşmasından sonra İpsalalılar festivalin ilk gecesinde yılların eskitemediği, unutulmaz eserlerin sesi Ümit Besen ve Pop Sanatçısı Pamela’nın şarkılarıyla doyasıya eğlendiler.”

İPSALA’DAN DÜNYA’YA BARIŞ VE KARDEŞLİK MESAJI

22. Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı’nın ikinci günü ise festival sahnesi adeta bir kültür şölenine ev sahipliği yaptı. 7 Farklı ülkeden 188 dansçının gösterileriyle görsel bir şölen de sunan Uluslararası Halk Oyunları grupları İpsalalılar ile buluştu. Mehmet Grammeşin organizesinde Ukrayna, Gürcistan, Bosna Hersek, Yunanistan, Bulgaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye’den katılan Halk Oyunları ekipleri danslarıyla İpsala’dan Dünya’ya Barış ve Kardeşlik mesajları verildi.