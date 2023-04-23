Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından İstanbul'da yaşayan vatandaşlar yönünü Trakya’ya çevirdi. Bölgede arsa ve konutlara ilgi zirveye çıktı.EDİRNE (İGFA) - Bayram ve okul tatilinin birleşmesini fırsat bilen vatandaşlar izinli günlerini Trakya’dan arsa bakmak için kullanıyor. Online emlak ilan sitelerinde arama trafiği katlanırken, talebin artması sahada da somut bir şekilde görüldü.Yatırımcılar, başta İstanbul'un Trakya'ya açılan kapısı Silivri ve Çatalca olma üzere Tekirdağ'ın Çerkezköy, Kapaklı ve Saray bölgeleri; Kırklareli merkez ile Vize, Pınarhisar, Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde arsa arayışına başladı.

Vatandaşların, içerisine konteyner, tekerlekli mobil ev (tiny house) ve prefabrik koyabileceği ve doğal afet anında bu yapılarda kalabileceği arazi talebinde bulunduğu görüldü. Trakya’da arsa satışlarına olan yüksek ilginin popülaritesini hiçbir dönem yitirmemesi, bu alandaki yatırımların kârlılık oranını yükseltirken, sektöre ilginin de artmasına neden oluyor.

Son dönemde İstanbul dışında gelişim potansiyeli gösteren Marmara Bölgesi'ndeki diğer illerde yer alan arsalara talep artarken, Kocaeli’nin de dolmasıyla birlikte gözler Trakya’ya çevrildi. Yunanistan ve Bulgaristan gibi Avrupa Birliği üyesi iki ülkeye karayolu ve demiryoluyla açılan bölge son yıllarda yatırımcıların gözdesi konumuna ulaştı.

Konut fiyatlarının artması yatırımcıları, diğer alternatiflere yönlendirdi. Arsa, tarla ve iş yeri satışları patladı. Konut dışı satışlar tüm zamanların rekorunu kırdı. 2021'de yüzde 50,60 olan konut dışı satışlar, 2022'de yüzde 54,07,2023'ün ilk 2 ayında yüzde 57,67 ile tarihi rekor kırdı. İstanbul’da deprem riski olan bölgelerde oturanlar çevre illere taşınmaya başladı.

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ ticaret odalarının açıkladığı verilere göre, bölgede depremden sonra 53 binin üzerine işlem gerçekleşti. Mevcut yapı stokunun neredeyse yüzde 95'i doldu. Bölgede fiyatlar 4’e katlanırken, arsa satışlarına da yoğun ilgi yaşanıyor. Kırklareli'nin köylerindeki arsa metrekare fiyatları, bin 500 liraya dayandı. Bölgedeki emlakçılar ise arazi ve arsa arzında sıkıntı yaşandığını belirtti. Geçtiğimiz yıl Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in de Trakya'dan arazi aldığı söylentileri, bölgede fiyatları hareketlendirmişti.

TÜGİAD üyesi Gayrimenkul Danışmanı Gülcan Altınay Yıllardır Tekirdağ , Kırklareli, Edirne bölgelerinde emlak danışmanlığı yapıyorum diyerek şunları kaydetti: "Biz hem 11 şehirdeki depremzedeleri burada hem de İstanbul'da yaşamaktan ya da depremden korkanları burada görüyoruz. O nedenle çok ciddi bir yoğunluk içerisindeyiz. Şu an birçok arsa da imar için yapılaşma izni bekliyor. Yaşanan yoğun ilgi fiyatlara da yansıdı. 6 ay önce metrekaresi 200 TL olan arsalar 800-900 TL’ye kadar çıktı.”

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