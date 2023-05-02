Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi için özel üretilen sıfır karbon emisyonu, enerji tasarrufu ve batarya sistemi ile günlük 95 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip Trambüsler vatandaşlardan tam not aldı. Vatandaşlar ring hattında bir yıl

ücretsiz hizmet verecek olan Trambüsleri çok beğendiklerini söylediler.ŞANLIURFA (İGFA) - Sıfır karbon emisyonu, enerji tasarrufu ve bataryalı bir sisteme sahip olma özelliğine sahip, aynı anda 160 kişinin seyahat edebileceği trambüsler vatandaşlardan tam not aldı.

Katener hattına bağlı kalmadan bataryası ile azami 50 km menzile ulaşabilen araçlar hareket halindeyken şarj edilebilen bataryaları sayesinde sınırsız menzile ulaşan Trambüsler Şanlıurfa sokaklarında seferlerini sürdürüyor.

Günlük ortalama 95 bin kişi seyahat edebileceği Trambüsler, yüzde 40’a varan yakıt tasarrufu sağlıyor. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen törenle hizmete alınan Trambüsler Şanlıurfa’nın tarihi çarşıları ve turistik bölgelerde sefer düzenliyor. Trambüslerin hizmete alınmasıyla birlikte ring hattında ulaşım 1 yıl boyunca ücretsiz olacak.

Şanlıurfalıların çok beğendiği ve benimsediği Trambüsler, 2. Toplama merkezinden hareket ederek Atatürk Bulvarı, Balıklıgöl platosu, Kızılkoyun Nekropolü, Müzeler Kompleksi ile tarihi ve turistik alanlarda ring aracı olarak hizmet verecek.

Şanlıurfa’nın her şeyin en iyisine layık olduğunu anlatan Şanlıurfalılar kentte hizmete başlayan Trambüsleri çok beğendiklerini söylediler. Trambüsler Şanlıurfa’ya çok yakıştı sözleriyle kent ulaşımında hizmet veren otobüslerin çok rahat ve konforlu olduğunu anlatan vatandaşlar emeklerinden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür ettiler.