ESTRAM, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle 4 Eylül Pazartesi gününden itibaren kış tarifesi uygulamasına geçecek.ESKİŞEHİR (İGFA) - Okulların kapanmasıyla birlikte yaz dönemi çalışma programını uygulayan ESTRAM, yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle 4 Eylül Pazartesi gününden itibaren kış tarifesine geçileceğini duyurdu.
Eğitim hayatına başlayacak öğrencilere başarılar dileyen yetkililer, güncel kış dönemi sefer sıklıkları ve hareket saatleri bilgilerinin ESTRAM’ın web sitesi olan www.estram.com.tr adresinden öğrenilebileceğini ifade ettiler.
Kaynak: İGF