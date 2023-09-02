Trendyol 1. Lig’in 4. haftasında Bandırmaspor sahasında Sakaryaspor’u 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
12. dakikada Emirhan’ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Djitte’nin vuruşu üstten dışarı gitti.
19. dakikada Burak Süleyman’ın pasında kaleci Gkelios ile karşı karşıya kalan Nalepa’nın şutunda top filelerle buluştu. 0-1
45+3. dakikada sağ kanattan Emirhan’ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Mücahit kafayla topu ağlara gönderdi. 1-1
54. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Moussa Djitte’nin şutu filelere gitti. 2-1
90+9. dakikada ceza sahasında kaleci Cihan ile karşı karşıya kalan Jozefzoon topu ağlara yolladı. 3-1
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Güner Mumcu Taştan, Yusuf Susuz
Bandırmaspor: Ioannis Gkelios, Djıtte (Mustafa Çeçenoğlu dk. 86), Emirhan Aydoğan (Levent Ayçiçek dk. 45), Mulumba, Mustafa Saymak (Bobadilla dk. 45, Doğan Can Davas dk. 61) Metehan Mimaroğlu, Marc Jozefzoon, Rahmetullah Berişbek, Sergan Piçinçiol, Mücahit Albayrak, Tunahan Batuhan Yayıkçı (Edson Andre Sitoe dk. 70)
Yedekler: Akın Alkan, Emre Batuhan Adıgüzel, Sokou, Doğan Can Davas, İbrahima, Drame, Mehmet Özcan
Teknik Direktör: Ersan Parlatan
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Ali Ülgen (Muhammed Akarslan dk. 84), Kasongo, Bülent Uzun, Rajko Rotman, Burak Süleyman, Rashad Muhammed (Del Valle dk. 53), Jan Nalepa, Odise Roshi (Ndlovu dk. 59), Erdi Dikmen (Hakan Yavuz dk. 84) Mikail, Okyar
Yedekler: İbrahim Demir, Simon, Bülent Cevahir, Umut Uzun
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Goller: Nalepa (dk. 19) (Sakaryaspor), Mücahit Albayrak (dk. 45+2), Djite (dk. 54), Jozefzoon (dk. 90+9) (Bandıramaspor)
Sarı kartlar: Emirhan Aydoğan, Sergen Piçinçiol (Bandırmaspor), Mikail Okyar, Cihan Topaloğlu, Rotman, Napela (Sakaryaspor)