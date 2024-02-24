Trendyol 1. Lig’de. 24. haftasında Bandırmaspor sahasında karşılaştığı Ümraniyespor’u 4-1’lik skorla mağlup etti.
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Emrah Önal, Kürşathan Akın
Bandırmaspor: Zafer Görgen, Rahmetullah Berişbek, Mexer, Taha Batuhan Yayıkçı, Mücahit Albayrak (Emre Batuhan Adıgüzel dk. 75), Mulumba, Mehmet Özcan (Foor dk. 81), Gakpa (Doğan Can Davas dk. 81) Levent Ayçiçek (Mustafa Çeçenoğlu dk. 62), Metehan Mimaroğlu, Djitte (Badji dk. 74)
Yedekler: Akın Alkan, Soukou, Aygün Özışıkyıldız, Mert Çelik, Sergen Piçinçiol
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Ümraniyespor: Abdülsamed Dumlu, Popov (Melih Okutan dk. 62), Kevin Cavare, Glumac, Emre Kaplan, İlhami Siraçhan (Tiago Çukur dk. 46), Uğur Kaan Yıldız, Emrecan Bulut, Serkan Göksu (Emre Demir dk. 75), Muhammed Mert (Diniyev dk. 75), Hasan Ayaroğlu (Batuhan Arıcı dk. 62),
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Nassim, Mustafa Eser, Onur Ayık, Kosoko
Teknik Direktör: Orhan Gencer
Goller: Mücahit Albayrak (dk. 37), Levent Ayçiçek (dk. 53, Djitte (dk. 6), Metehan Mimaroğlu (dk. 66) (Bandırmaspor), Muhammed Mert (dk. 31) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Rahmetullah Berişbek (Bandırmaspor), İlhami Siraçhan, Hasan Ayaroğlu (Ümranyerspor)