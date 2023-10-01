Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Eyüpspor’u 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
23.dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Bruno’nun sert şutunda kaleci Cihan topu kontrol etti.
40. dakikada ceza sahası içine giren Roshi’nin sert şutunda kaleci Berke’nin gole izin vermedi.
46. dakikada Roshi’nin ortasında ceza sahası içinde Kasongo’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
56. dakikada Bülent Cevahir’in ortasında ceza sahası içinde Kasongo’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
84. dakikada Caner Erkin yaptığı faul sonrasında kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Muhammet Ali Doğan, Salih Burak Demirel
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Kasongo (Rashad Muhammed dk. 90), Rajko Rotman, Donkor, Murat Cem Akpınar (Simon dk. 68), Roshi(Burak Süleyman Dk. 68), Rodriguez(Ali Ülgen dk. 79), Erdi Dikmen, Mikail Okyar, Bülent Cevahir, Oğuz Yıldırım
Yedekler: : İbrahim Demir, Bülent Uzun, Yakup Anıl Karadağ, Yusuf Sefa Karakuzu,
Teknik Direktör: Tuncay Şanlı
Eyüpspor: Berke Özer, Santos, Robin Yalçın (Mete Kaan Demir dk. 66), Regattin(Ampem dk. 78), Ribeiro(Mustafa Pektemek dk. 78), Ahmed Kutucu, Taşkın İlter (Recep Niyaz dk. 57), Seslar (Muhammet Murat Uçar dk. 57), Caner Erkin, Metehan Baltacı, Bruno
Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Uğur Demirok, Ömer Bayram, Melih Kabasakal, Bekir Yılmaz
Teknik Direktör: Arda Turan
Goller: Kasongo (dk. 46 ve dk. 56) (Sakaryaspor)
Kırmızı Kartlar: Caner Erkin (dk. 84) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Roshi, Mikail Okyar (Sakaryaspor), Ahmet Kutucu, Santos, (Eyüpspor)