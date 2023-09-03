Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Sivasspor’u 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Saiz’in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topu kontrol eden Roman Kvet, Necip’ten sıyrılarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Mert’te kaldı.
70. dakikada Aboubakar’ın pasında topla buluşan Rosier’in ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasında Zainutdinov’un kafa vuruşunda kaleci Ali Şaşal meşin yuvarlağı kontrol etti.
77. dakikada Ali Şaşal’ın uzun pasında Colley’in kafayla ters vuruşunda ceza sahası içi sağ çaprazdan Barrow’un şutunda meşin yuvarlak uzak direk dibinden dışarı gitti.
82. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Rebic, Appindangoye’den sıyrılarak yaptığı vuruşta kaleci Ali Şaşal topu yumruklayarak uzaklaştırdı.
90+3. dakikada Zainutdinov’un pasında Onur Bulut ceza sahası içi sol çaprazdan yerden yaptığı vuruşta kaleci Ali Şaşal’dan seken topu savunma uzaklaştırdı.
Hakemler: Zorbay Küçük, Esat Sancaktar, Mustafa Savranlar
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Colley, Onur Bulut, Hadziahmetovic, Chamberlain (Demir Ege Tıknaz dk. 63), Fernandes (Ghezzal dk. 88), Rashica (Zainutdinov dk. 63), Muleka (Rebic dk. 75), Aboubakar (Cenk Tosun dk. 75)
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Kartal Kayra Yılmaz, Oğuzhan Akgün, Onana, Umut Meraş
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak (Barrow dk. 72), Njie (Emre Gökay dk. 86), Charisis, Saiz, Rodrigues (Kvet dk. 14), Manaj
Yedekler: Erhan Erentürk, Keita, Muhammed Mert Dursun, Hakan Arslan, Poungouras, Ziya Erdal, Mehmet Albayrak
Teknik Direktör: Servet Çetin
Goller: Colley (dk. 25), Rashica (dk. 40) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Rosier, Fernandes (Beşiktaş), Manaj, Charisis, Kvet, Caner Osmanpaşa (Sivasspor)