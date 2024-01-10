Trendyol Süper Lig’in 16. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Konyaspor’u 7-1’lık skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

63. dakikada İrfan Can Kahveci’nin savunmanın arkasına attığı pasta rakibinden kurtulup topu önüne alan Batshuayi, kaleci Deniz Ertaş’ı da geçip yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. 6-0

65. dakikada Fred’in pasında Batshuayi, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.

82. dakikada Cengiz Ünder, Fred ile verkaçı sonrası ceza sahası sağ tarafından içeri çevirdiği topta altıpas içinde savunmada Uğurcan Yazğılı, yaptığı ters vuruşta meşin yuvarlağı kendi filelerine gönderdi. 7-0

90. dakikada sağ taraftan yapılan ortada savunmanın uzaklaştırdığı topa ceza sahası dışı sol çaprazdan Guilherme’nin yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 7-1

Hakemler: Kadir Sağlam, Furkan Ürün, Anıl Usta

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek (Bartuğ Elmaz dk. 80), Crespo, Fred, İrfan Can Kahveci (Cengiz Ünder dk. 65), Szymanski (Umut Nayir dk. 46), King (Tadic dk. 66), Dzeko (Batshuayi dk. 46)

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydin, Mert Hakan Yandaş, Emre Mor

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Konyaspor: Deniz Ertaş, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ (N’Zonzi dk. 67), Kahraman Demirtaş (Oğulcan Ülgün dk. 46), Guilherme, Soner Dikmen, Uğurcan Yazğılı, Prip (Muric dk. 46), Cicaldau (Niko Rak dk. 60), Moreno (Yasir Subaşı dk. 82), Emrehan Gedikli

Yedekler: Mehmet Erdoğan, Yunus Mallı, Oliveira, Cebrail Karayel, Mehmet Büyüksayar

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Goller: Dzeko (dk. 11 pen., 32 ve 41), Mert Müldür (dk. 42), Szymanski (dk. 44), Batshuayi (dk. 63), Uğurcan Yazğılı (dk. 83 k.k.) (Fenerbahçe), Guilherme (dk. 90) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Serdar Aziz (Fenerbahçe), Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ (Konyaspor)