Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Pendikspor, Sivasspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Sivas’ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada sağ taraftan Emrah Başsan’ın ceza sahası içine yaptığı ortada savunmadan seken top Barrow’un önünde kaldı. Barrow’un penaltı noktasının sağından çektiği şutta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
24. dakikada sağ tarafta buluştuğu topu orta alana sürükleyen Burak Kapacak’ın ceza yayından yaptığı vuruşta kaleci Erdem meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Hakemler: Turgut Doman, Serkan Çimen, Salih Mazlum
Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Berkay Sülüngöz, Murat Akça, Sequeira, Vukovic, Lusamba, Halil Akbunar, Midstjö, Endri Çekiçi, Thuram
Yedekler: Burak Öğür, Emre Taşdemir, Kappel, Görkem Bitin, Hassan, Erdem Özgenç, İbrahim Akdağ, Alpaslan Öztürk, Gökcan Kaya, Erencan Yardımcı
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Burak Kapacak, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak, Emrah Başsan, Charisis, Saiz, Barrow, Manaj
Yedekler: Erhan Erentürk, Keita, N’jie, Rodrigues, Kvet, Hakan Arslan, Poungouras, Koita, Ziya Erdal, Murat Paluli
Teknik Direktör: Servet Çetin
Gol: Barrow (dk. 4) (Sivasspor)
Sarı kart: Emrah Başsan (Sivasspor)