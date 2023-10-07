Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Pendikspor, sahasında karşılaştığı Sivasspor’a 3-2 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Halil Akbunar’ın sert şutunda kaleci Ali Şaşal meşin yuvarlağı kornere çeldi.
56. dakikada Gökcan Kaya’nın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Endri Çekiçi’nin kafa vuruşunda kaleci Ali Şaşal topu kornere gönderdi.
57. dakikada Emrah Başsan pasında ceza sahası içi sağ çaprazından topu alan Manej’in şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2
68. dakikada Gökcan Kaya’nın savunma arkasına attığı pasta ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Erencan Yardımcı, yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2
74. dakikada ceza yayı gerisinden Midstjö’nün ara pasında topla buluşan Gökcan Kaya’nın ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2
76. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında Saiz’in şutunda kaleci Erdem topu çeldi. Kaleciden dönen topu alan Appindangoye’nin sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-3
Hakemler: Turgut Doman, Serkan Çimen, Salih Mazlum
Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan (Görkem Bitin dk. 46), Berkay Sülüngöz, Murat Akça, Sequeira, Vukovic (İbrahim Akdağ dk. 64), Lusamba (Gökcan Kaya dk. 46), Halil Akbunar (Emre Taşdemir dk. 69), Midstjö, Endri Çekiçi, Thuram (Erencan Yardımcı dk. 55)
Yedekler: Burak Öğür, Kappel, Hassan, Erdem Özgenç, Alpaslan Öztürk
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Burak Kapacak, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak (Hakan Arslan dk. 79), Emrah Başsan (N’jie dk. 66), Charisis, Saiz (Kvet dk. 79), Barrow (Poungouras dk. 89), Manaj (Koita dk. 66)
Yedekler: Erhan Erentürk, Keita, Rodrigues, Ziya Erdal, Murat Paluli
Teknik Direktör: Servet Çetin
Goller: Erencan Yardımcı (dk. 68), Gökcan Kaya (dk. 74) (Pendikspor), Barrow (dk. 4), Manaj (dk. 57), Appindangoye (dk. 76) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Vukovic, Erdem Canpolat, Midstjö, Sequeira (Pendikspor), Emrah Başsan, Charisis (Sivasspor)