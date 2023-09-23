Trendyol Süper Lig’in 6. Haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray’ın 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Boey’in pasıyla sağ tarafta topa sahip olan Tete’nin ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

10. dakikada kaleci Volkan Babacan’ın kısa düşen pasında Karzev’in topa kayarak müdahale etmesiyle Ziyech ceza sahası içinde topun sahibi oldu. Ziyech’in aktarmaya çalıştığı pasta top yerde bulunan Torreira’ya çarptı ve Başakşehir savunmasının önünde kaldı. Berkay Özcan meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

26. dakikada ceza sahasına sokulan Karzev’in yaptığı vuruşta Abdulkerim’e çarparak havalanan topa üst direğe çarparak kornere gitti.

36. dakikada Karzev’in ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak uzak direk tarafından auta gitti.

43. dakikada Tete’nin pasında ceza yayı içinde topla buluşan Ziyech’in düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

45+1. dakikada sol kanattan Abdulkerim’in içeri yaptığı ortada Oliveira kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topu takip eden Tete’nin şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Hakemler: Kadir Sağlam, Abdullah Bora Özkara, Hakan Yemişken

RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Berkay Özcan, Karzev, Serdar Gürler, Dennis, Aleksic, Piatek

Yedekler: Deniz Dilmen, Opoku, Onur Ergün, Pelkas, Keny, Abeid, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Figueiredo, Cemali Sertel

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdulkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş (Kaan Ayhan dk. 28), Toreira, Oliveira, Tete, Barış Alper Yılmaz, Ziyech, Icardi

Yedekler: Günay Güvenç, Angelino, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mertens, Zaha, Halil Dervişoğlu, Ndombele, Bakambu

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gol: Ziyech (dk. 43) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dennis, Berkay Özcan, Lima (RAMS Başakşehir), Oliveira (Galatasaray)