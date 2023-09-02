Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında RAMS Başakşehir, Konyaspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta penaltı noktası üzerinde topla buluşan Joao Figueiredo’nun bekletmeden pasında, Serdar Gürler’in ceza saha içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanında dışarı gitti.
11. dakikada sağ taraftan Ömer Ali’nin savunman arkasına attığı pasta topla buluşan Krzysztof Piatek, ceza sahası içi sağ çaprazda karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Paul Bernardoni müdahalesiyle oyun alanına geri döndü.
20. dakikada ceza yayı üzeri sol tarafından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Deniz Türüç, yakın köşeye yaptığı vuruşta kaleci Paul Bernardoni’nin son anda müdahalesiyle meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.
30. dakikada Joao Figueiredo’nun pasında topla buluşan Krzysztof Piatek, ceza sahası dışında yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.
43. dakikada Joao Figueiredo’nun pasında ceza yayı üzerinde topu alan Krzysztof Piatek tekrar Figueiredo’ya vermek istediği topa savunmanın müdahalesiyle Ahmet Oğuz’a çarpan top direkten döndü.
43. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda Ousseynou Ba’nın, Konrad Michalak’a yaptığı müdahale sonucu hakem Atilla Karaoğlan direkt kırmızı kart gösterdi.
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Murat Tuğberk Curbay, Süleyman Özay
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Ousseynou Ba, Cemali Sertel, Mehdi Abeid, Deniz Türüç, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Joao Figueiredo, Krzysztof Piatek
Yedekler: Volkan Baban, Onur Ergün, Daniel Aleksic, Dimitris Pelkas, Philippe Keny, Emirhan İlkan, Efecan Barlık, Yasin Dilek, Lucas Lima, Mohammed Fofana
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Konyaspor: Paul Bernardoni, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Francisco Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Bruno Paz, Robert Muric, Alexandru Cicaldau, Konrad Michalak, Sokol Çikalleshi
Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Yunus Mallı, Louka Andreasen, Metehan Mert, Kahraman Demirtaş, Oğulcan Ülgün, Steven N’Zonzi, Mehmet Büyüksayar, Marlos Moreno
Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic
Kırmızı kart: Ousseynou Ba (dk. 43) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Berkay Özcan, Deniz Türüç (Başakşehir), Ahmet Oğuz (Konyaspor)