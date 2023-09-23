Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında karşılaştığı Galatasaray’a 2-1’lik skorla mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Ba’nın ceza sahası içinde Kerem Aktürkoğlu’na yaptığı müdahaleyi hakem Kadir Sağlam penaltı olarak değerlendirdi.
50. dakikada Icardi’nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2
64. dakikada Deniz Türüç’ün pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Dubois’in orta şut karışımı vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-2
82. dakikada Kerem Demirbay’ın ceza sahası dışı sağ çaprazından direkt olarak kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
86. dakikada sol kanattan Kerem Demirbay’ın içeri yaptığı ortada Davinson Sanchez’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan’dan oyun alanına döndü.
89. dakikada Icardi’nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Zaha’nın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Hakemler: Kadir Sağlam, Abdullah Bora Özkara, Hakan Yemişken
RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois (Cemali Sertel dk. 75), Duarte, Ba, Lima, Berkay Özcan (Pelkas dk. 75), Karzev (Abeid dk. 60), Serdar Gürler, Dennis (Deniz Türüç dk. 46), Aleksic (Figueiredo dk. 60) Piatek
Yedekler: Deniz Dilmen, Opoku, Onur Ergün, Keny, Mahmut Tekdemir
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdulkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş (Kaan Ayhan dk. 28), Toreira, Oliveira (Kerem Demirbay dk. 46), Tete (Ndombele dk. 80), Barış Alper Yılmaz (Kerem Aktürkoğlu dk. 46), Ziyech (Zaha dk. 64), Icardi
Yedekler: Günay Güvenç, Angelino, Mertens, Halil Dervişoğlu, Bakambu
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Ziyech (dk. 43), Icardi (dk. 50 pen.) (Galatasaray), Dubois (dk. 64) (RAMS Başakşehir)
Sarı kartlar: Dennis, Berkay Özcan, Lima (RAMS Başakşehir), Oliveira, Kerem Demirbay (Galatasaray)