Trendyol Süper Lig’de 4. hafta, yarın oynanacak Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor müsabakasıyla başlayacak.

Trendyol Süper Lig’de 4. hafta heyecanı yarın, 31 Ağustos Cumartesi ve 1 Eylül Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında yarın saat 21.00’de Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor’u konuk edecek. Hafta 1 Eylül Pazar günü oynanacak 5 karşılaşmayla tamamlanacak. Ligde Gaziantep FK haftayı BAY geçecek.

Süper Lig’de 4. haftanın programı şöyle:

Yarın

21.00 Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor

31 Ağustos Cumartesi

19.15 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa

19.15 Konyaspor - Kayserispor

21.45 Göztepe - Bodrum FK

21.45 Adana Demirspor - Galatasaray

1 Eylül Pazar

19.15 Eyüpspor - Trabzonspor

19.15 RAMS Başakşehir - Antalyaspor

21.45 Beşiktaş - Sivasspor

21.45 Hatayspor - Samsunspor

Kaynak: iha