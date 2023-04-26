Trendyol, bu yıl da TEKNOFEST’teki yerini alıyor. E-ticaret platformunun TEKNOFEST sergi alanında, robotik kodlama atölyeleri, metaverse alanı gibi etkinlikler ile katılımcılar eğlenceli ve öğretici bir deneyim yaşayacak.

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, bu yıl da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı yürütücülüğünde gerçekleşen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’e katılıyor.

TEKNOFEST’te gençleri ve çocukları teknoloji ve bilimle buluşturmayı hedefleyen e-ticaret platformu, robotik kodlama atölyeleri ile 10 yaş üstü öğrencilere eğlenceli bir deneyim yaşama fırsatı sunacak. Yurt dışından afet bölgesine destek olmak isteyenler için 250’den fazla çalışanın yoğun emeği ile 48 saat içinde earthquake.trendyol.com uygulamasını hayata geçiren e-ticaret platformu, bu süreçte kullandığı SFX yazılımını da ziyaretçilere tanıtacak.

E-ticaret platformu, Refik Anadol’un ‘Makine Hatıraları: Uzay’ sergisini bu yıl da TEKNOFEST ziyaretçileri ile buluşturacak. Ziyaretçiler aynı zamanda VR gözlüklerle Trendyol Sanat’ta sanatseverlerle buluşan bağımsız sanatçıları yakından tanıyacakları ve eserlerini inceleyebilecekleri metaverse evrenini de deneyimleyebilecek.

TEKNOFEST ziyaretçileri, e-ticaret platformu ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde hayata geçen "Yarının Köyleri" projesi hakkında da bilgi edinme fırsatı bulacak.

Refik Anadol sergisi Trendyol’un katkılarıyla teknoloji ile sanatı buluşturacak

Refik Anadol’un “Makine Hatıraları: Uzay” sergisi geçtiğimiz sene ilk kez Trendyol’un destekleri ile TEKNOFEST’te ziyarete açılmıştı. Büyük ilgi gören sergi, bu yıl 27 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek TEKNOFEST’te bir kez daha Trendyol’un katkılarıyla sanatseverlerle buluşacak. ’Makine Hatıraları: Uzay’ sergisi, Türkiye’nin çağdaş sanat alanındaki öncülerinden Refik Anadol’un 2021’de hayata geçirdiği, uzayla ilgili büyük veri kümelerine ışık tutarak yeni bir kavramsal çerçeve sunuyor.

Sanatı Metaverse evrenine taşıdı

Birçok teknolojik yeniliğe öncülük edenlerden Trendyol, Trendyol Sanat ile sanatçılara dijitalde yepyeni bir alan açtı. Gençlerin ilgisini sanata daha çok çekmek için sanatı geleceğin dijital dünyası metaverse evrenine taşıyarak sanatseverlere farklı bir deneyim yaşatmayı hedefleyen e-ticaret platformu, metaverse evrenine ilgi duyanları da Trendyol Sanat’ta yer alan eserlerle buluşturuyor. Hazırlanan metaverse alanında Trendyol Sanat’ta yer alan sanatçıların 600’e yakın sanat eseri yer alıyor. Sanatseverler, üç günde bir değişen sergiler eşliğinde bu alanı gezme imkanı buluyor.

Faaliyet giderlerinin yüzde 27’sini Ar-Ge’ye ayırıyor

Türkiye’nin en çok mühendis istihdam eden, teknoloji ve Ar-Ge çalışmalarına en fazla yatırım yapan şirketleri arasında yer alan e-ticaret platformu, faaliyet giderlerinin yüzde 27’sini Ar-Ge’ye ayırıyor. E-ticaret platformunun on milyonlarca müşterisi ve yüz binlerce satıcısının kullandığı teknolojik altyapı, 102 farklı üniversiteden mezun 2 binden fazla Türk mühendis tarafından geliştirilirken, bu mühendislerin yüzde 58’ini kadınlar oluşturuyor. Trendyol’un Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ve anlık olarak 2 milyondan fazla kişiye hizmet verebilen bu yerli ve milli altyapısı, bugün farklı ülkelere de taşınıyor. Trendyol mühendisleri tarafından geliştirilen 150’ye yakın açık kaynak projesi tüm teknoloji dünyası ile paylaşılırken, e-ticaret platformu mühendislerinin 400’ün üzerinde yayını 50 binden fazla kez okundu. E-ticaret platformu, kendi bünyesinde yıllardır geliştirdiği tasarım dilini de tüm dünyanın kullanımına açtı. E-ticaret platformunun teknoloji ekipleri, web sayfası geliştirenler için hazır arayüz kütüphanesi sunacak ‘Baklava’nın ilk sürümünü paylaştı.

Afet bölgesine dünyanın her yerinden destek topladı

Trendyol teknolojik gücünü sosyal kalkınmayı desteklemek için de kullanıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesine desteklerine ara vermeden devam eden e-ticaret platformu, teknolojik ekibinin çalışmaları ile tüm ekosistemi de afet bölgesine destek vermeye davet etti. Yurtdışından afet bölgesine destek vermek isteyenler için earthquake.trendyol.com uygulamasını başta teknoloji ekipleri olmak üzere 250’den fazla çalışanın yoğun emeği ile 48 saatte erişime açtı.