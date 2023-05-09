E-ticaret platformu Trendyol, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın deprem bölgesinde hizmet veren gezici kütüphanelerini, lise ve üniversite sınav hazırlık kitapları ile destekliyor.

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, afet bölgesine yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bölgede depremzede vatandaşlara yönelik hizmetler yürüten gezici kütüphanelerine lise ve üniversite hazırlık kitabı desteği ile katkıda bulunan e-ticaret platformu, depremden etkilenen şehirler, köyler ve kasabalarda sınavlara hazırlanan öğrencilerin sınava hazırlanmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kütüphane olarak tasarlanan 48 otobüsten oluşan gezici kütüphaneleri, şehirlerdeki geçici barınma yerlerinde sabit olarak veya afetten etkilenen kırsal bölgelerde dolaşarak kitapseverleri ve öğrencileri kitaplarla buluşturacak.

Gezici kütüphanelerin bulundukları yerler gezici kütüphane takip sistemi üzerinden canlı olarak da takip edilebiliyor: bit.ly/kygmgezicikonum

Gezici kütüphaneler aracılığıyla öğrencilere dağıtılacak sınav kitapları ile, depremin oluşturduğu zor koşullar ve kaynak yetersizliğinden dolayı sınavlara hazırlık şansı bulamayan gençler için sınava hazırlık sürecinde eşit şartların oluşturulması amaçlanıyor. Ücretsiz olarak dağıtılacak olan kitaplar sayesinde öğrenciler, hedefledikleri eğitimi alabilecekleri lise veya üniversiteye giriş sınavları için hazırlama imkanı bulacak.

"İmkanlarımızı afet bölgesine tahsis ettik"

Afet bölgesine gezici kütüphane gönderme kararı aldıklarında ilk olarak çocukları ve gençleri düşündüklerini aktaran Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Tüm Türkiye’nin el ele verdiği ve dayanışma içerisinde çalıştığı bu dönemde, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak biz de imkanlarımızı afet bölgesi için seferber ettik. Depremden etkilenen illerimizdeki çocuklarımızı ve gençlerimizi düşünerek hareket ettik. Hayallerine ulaşabilmelerine vesile olmak istedik. Trendyol’a verdiği desteklerden ötürü teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kitap desteği sağlamak bizim için çok değerli"

Konu ile ilgili Trendyol’dan şu açıklama yapıldı: "Bölgedeki ihtiyaçları yakından takip edebilmek için kriz masası oluşturduğumuz ilk andan bugüne dek çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Sevkiyatlarımız ilk günden itibaren tırlar ve uçaklarla aralıksız devam etti. Bölgedeki kalıcı desteklerimizi de sürdürmeye devam edeceğiz. Bir teknoloji şirketi olarak eğitim her zaman öncelik alanlarımızdan birini oluşturuyor. Bu yaklaşımla, afet bölgesindeki öğrencilerimize geleceklerini şekillendirecek, ihtiyaç duydukları kitap desteğini sağlamak bizim için çok değerli. Bölgedeki öğrencilerin sınavlara hazırlık süreçlerini kolaylaştırmaya çalışırken Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliğinde hayata geçirdiğimiz Kalpten Kalbe burs fonu ile afet bölgesindeki üniversite öğrencilerimizin başarılarını destekliyoruz.”