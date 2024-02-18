2023 yılında Türkiye Triatlon Federasyonu ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliği ile düzenlenen 2023 Balıkesir Avlu Triatlonu, 2023 yılının triatlonda en iyi organizasyon ödülüne layık görüldü.

Aldıkları ödül hakkında konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Yahya Akduman, "Avrupa’nın göz bebeği durumunda olan Triatlon Balıkesir, Avrupa Şampiyonası’nın ev sahipliğinde göstermiş olduğu özverili ve Balıkesir’e yakışan bir organizasyon ile triatlonda 2023 yılının en iyi organizasyon ödülüne layık görüldü. Ödülü Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp ile birlikte alarak yapmış olduğumuz çalışmayı taçlandırmış olduk. Bu ödülün alınmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı kutlarken, bizden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz hocama şükranlarımı sunuyorum. Bu yeni ödül başta Yücel Başkanıma ve Balıkesir’imize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Geçen yıl 32 ülkede 700 yabancı, 500 Türk sporcunun triatlon yarışmasına katıldığını ifade eden Akduman, 2024 Avrupa Şampiyonası’nın tekrar Balıkesir’de yapılacağını söyledi. Başkan Akduman, "Triatlon 2024 avludaki kanal su doldurulduğunda dünyanın en büyük yüzme havuzu durumuna geliyor, 2019 yılından bu yana orada yarışma yapılıyor, bir kez Avrupa Kupası ve bir kez de Avrupa Şampiyonası yapıldı. Bu süre içinde ve Avrupa Şampiyonası’ndaki organizasyon ile ödüle layık görüldü ve bu yüzden 2024 Avrupa Şampiyonası tekrar bize verildi. 9-10-11 Ağustosta yine ev sahibiyiz. Geçen yıl 32 ülkeden yaklaşık 700 yabancı sporcu yarıştı, 500 civarı da Türk sporcu katılım sağladı" diye konuştu