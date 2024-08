UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa’nın yayın haklarını 3 yıllığına alan TRT’nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı’nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantı Beşiktaş’ta bulunan Mandarin Oriental Bosphorus Hotel’de gerçekleşti. Tanıtım videosunun ekranda gösterilmesinin ardından konuşma yapan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, kamu yayıncılığı sorumluluğuyla, medyada ezberleri bozmak istediklerini söyleyerek şunları ifade etti:

“Önümüzdeki üç yıl boyunca dünyanın en prestijli spor organizasyonları arasında gösterilen UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa maçlarını milletimizle buluşturacak olmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Şampiyonlar Ligi’nin futbolseverlerin içini ısıtan o büyülü marşı TRT’de duyulacak; Avrupa Ligi’nin geçmişten ilham alan o sürprizli hikâyesi TRT’de yazılacak ve Konferans Ligi’nin hayaller kurduran o etkileyici atmosferi TRT’de solunacak. Kurumumuz için de bir ilk olan bu tarihi gelişmeyi sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyor; futbolseverlere, spor camiasına ve tüm milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

TRT’nin yüz yıla yakın tarihi ile, yayıncılıkta ilklere öncülük ettiğinin altını çizen Sobacı, “TRT’nin neredeyse yüz yıla yaklaşan tarihi, yayıncılığın her alanında imza atılan ilkler ve öncülük edilen yeniliklerle doludur. Elbette ki bu vizyoner yaklaşımın en görünür olduğu alanlardan biri de spor yayıncılığıdır. 1933 yılında Türkiye ile İtalya arasındaki güreş müsabakalarının radyodan naklen anlatımıyla başlayan spor yayıncılığı yolculuğumuzda, geçtiğimiz çarşamba akşamı ekranlara getirdiğimiz Real Madrid - Atalanta UEFA Süper Kupa karşılaşmasıyla bir eşiği daha geride bıraktık. TRT, bu iki yayın arasındaki zaman zarfında spor tarihinin nice unutulmaz anına, milli sporcularımızın ve temsilcilerimizin nice zaferine şahitlik etti ve bu heyecanı milletimize aktardı" ifadelerini kullandı.

Spora ve sporculara verdikleri desteğin yalnızca geleneksel medya ile sınırlı olmadığını vurgulayan Sobacı, şöyle devam etti: "Yakın dönemde, A Milli Takımımızın hepimizi gururlandıran Avrupa Futbol Şampiyonası yolculuğunun ve Paris Olimpiyatları’nda millî sporcularımızın madalya mücadelesinin, her iki spor kanalımızın yanı sıra “tabii” ile her an, her yerde takip edilmesini sağladık. Ülkemizdeki spor yayıncılığının lokomotifi olarak, bu alana yaptığımız yatırımların karşılığını ise, aziz milletimizin teveccühüyle alıyoruz. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda, büyük başarılara imza atarak reytinglerde rekor üstüne rekor kırdık."

"Temsilcilerimizin maçlarını şifresiz yayınlayacağız"

Türk takımlarının bu yıl ki Avrupa maçlarının ücretsiz yayınlanacağını açıklayan Sobacı, “Kamu yayıncılığı anlayışımızın bir gereği olarak, ülkemizi bu kupalarda temsil edecek takımlarımızın maçlarını TRT 1, TRT Spor ve tabii’de şifresiz ve ücretsiz olarak yayınlayacağız. Sezon boyu oynanacak yüzlerce karşılaşmayı da uluslararası dijital platformumuz tabii’nin Premium paketiyle, son derece makul bir ücret karşılığında futbolseverlerle buluşturacağız. Bu bağlamda, TRT Radyo 1 kanalımız ve TRT Dinle uygulamamız, UEFA turnuvalarının heyecanını dinleyicilerimize aktaracak. Maç yayınlarının yanı sıra, bu organizasyonlara özel program ve içeriklerimiz, maç önü ve maç sonu yayınlarımız da yine tüm platformlarımızda yerini alacak" şeklinde konuştu.

Toplantıya ayrıca Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, milli okçular Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Muhammed Abdullah Yıldırmış, milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın’ın spor dünyasından birçok kişi ve davetliler katıldı.

TRT’de üç sezonda toplamda UEFA Şampiyonlar Ligi’nden 375 maç, UEFA Avrupa Ligi’nden 423 maç ve UEFA Konferans Ligi’nden 423 maç olmak üzere toplam bin 221 maç yayınlanacak. Türk takımlarının maçları şifresiz (ücretsiz) olarak TRT 1, TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve TRT Radyo 1’den yayınlanacak. Yabancı takımların tüm maçları ise tabii’den ücretli olarak futbolseverlerle buluşacak.