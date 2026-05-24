ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılan kalıcı ateşkes anlaşması müzakerelerine ilişkin açıklama yaptı. Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social’dan yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin şimdiye kadar yaptığı en kötü anlaşmalardan biri, Barack Obama ve Obama yönetimindeki tam anlamıyla amatörler tarafından ortaya konulan ve imzalanan İran Nükleer Anlaşması’ydı. Bu, İran’ın nükleer silah geliştirmesine giden doğrudan bir yoldu. Trump yönetimi tarafından şu anda İran ile müzakere edilen anlaşma ise böyle değil, aslında tam tersi" dedi.



"Abluka, bir anlaşmaya varılana kadar yürürlükte kalmaya devam edecek"

ABD Başkanı müzakerelerde son duruma ilişkin ise "Müzakereler düzenli ve yapıcı bir şekilde ilerliyor. Temsilcilerime acele etmemeleri gerektiğini söyledim, çünkü zaman bizim lehimize işliyor. Abluka, bir anlaşmaya varılana, onaylanana ve imzalanana kadar tamamen yürürlükte kalmaya devam edecek. Her iki taraf da zamanını almalı ve bunu doğru yapmalı. Hata olmamalı" açıklamasını yaptı.



"İran ile ilişkimiz çok daha profesyonel ve verimli bir hale geliyor"

Paylaşımında İran ile ilişkilere de değinen Donald Trump, "İran ile ilişkimiz çok daha profesyonel ve verimli bir hale geliyor. Ancak şunu anlamalılar ki nükleer silah veya bomba geliştiremez ya da edinemezler" ifadelerini kullandı.

Bu süreçte ateşkes için çabalayan devletlere teşekkür eden ABD Başkanı Donald Trump, "Şimdiye kadar destekleri ve iş birlikleri için Orta Doğu’daki tüm ülkelere teşekkür etmek istiyorum. Bu destek ve iş birliği, tarihi İbrahim Anlaşmaları'na (Abraham Accords) katılmalarıyla daha da güçlenecek ve kim bilir, belki İran İslam Cumhuriyeti de katılmak isteyebilir" dedi.