Türkiye Sigorta Birliği’nin Olağanüstü Genel Kurulu, sektör paydaşlarının ve üye şirketlerin katılımıyla düzenlendi. Seçim sonucunda TSB’nin yeni Başkanı Uğur Gülen oldu.İSTANBUL (İGFA) -Sigorta sektörünün çatı kuruluşu Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB), 14 Eylül 2023 tarihinde düzenlendiği Olağanüstü Genel Kurul’da Uğur Gülen Başkan seçildi. Aksigorta Genel Müdürü Gülen, aynı zamanda TSB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini de yürütüyordu. Uğur Gülen, Nisan 2024’te yapılacak TSB Genel Kurulu’na kadar TSB Başkanlığı görevini sürdürecek.

Açılış konuşmasını Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu’nun yaptığı Olağanüstü Genel Kurul’da önceki Başkan Atilla Benli’ye plaketini Başkan Vekili Taylan Türkölmez takdim etti.

Atilla Benli’nin 3 Ağustos’ta TSB Başkanlığı’na veda etmesinin ardından görevi, TSB Başkan Yardımcılarından Taylan Türkölmez vekaleten üstlenmişti. Benli yaptığı veda konuşmasında, zorlu geçen son birkaç yıla vurgu yaptı. Sigorta şirketlerinin yöneticilerine hitap eden Benli şöyle konuştu: “Dört yıldır pandemi, seller, yangınlar ve yüzyılın afeti depremlerin yaşandığı, emsali olmayan bir dönemde şirketlerimizi yönettik ve rüştümüzü ispatladık… Bundan sonrasında sektörümüzü daha da ileriye götüreceğine yürekten inandığım yeni Başkanımıza ve Yönetim Kuruluna başarılar diliyorum.” Atilla Benli, TSB’de çözüm odaklı bir yönetim anlayışı sergileyebildiklerini belirterek Yönetim Kurulu üyelerine ve sigorta şirketleri yöneticilerine teşekkür etti.

TSB Olağanüstü Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Türkiye ekonominin büyümesine paralel olarak sigortacılık ve özel emeklilik sektörlerinin de büyüdüğüne dikkat çeken SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, bilançolardaki pozitif ivmenin ilerleyen dönemlerde de görüleceğini, bunu sağlarken piyasa disiplininden ödün vermeden, yerinde denetimlerle kurallara uygun şekilde ilerleneceğini belirtti. Orta Vadeli Program’a giren Zorunlu Afet Sigortası’na da değinen Eroğlu, değişecek sistemle artan risklere karşı sigortalıların korunacağı bir döneme geçileceğini vurguladı. SEDDK Başkanı Eroğlu ayrıca, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi üzerinde titizlikle çalışıldığını, sistemin BES kadar başarılı olacağının altını çizdi.

Açılış konuşmalarının ardından başkan adayları Adnan Süphanoğlu, Murat Büyükçelebi ve Uğur Gülen söz alarak katılımcılara hitap ettiler. Sonrasında geçilen oylamaya toplam 74 delegenin 66’sı katıldı. Geçerli oy sayısı 63 olan seçimde; Uğur Gülen 55 oy alırken, Murat Büyükçelebi 6, Adnan Süphanoğlu ise 2 oy aldı.

TSB’nin yeni Başkanı Uğur Gülen seçim sonrası yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Sektörümüz, aracılar, yerli ve yabancı reasürörler, hasar tamircileri, avukatlar, hasar aracıları, düzenleyici kurumlar, müşteriler, yerli ve yabancı ortaklardan oluşan devasa bir ekosistemin ağırlık merkezi, temel direğidir. O nedenle de sektörümüzün sürdürülebilirliğini sağlamak ve söz konusu ekosistemden, verdiği katkıya karşılık hak ettiği değeri, payı alabilmesi hayati önemdedir. TSB’nin amacı, aslında tam olarak bunu güvence altına almaktır. O nedenle sigortacılığı yeniden konumlandırmak için Birlik olarak yoğun bir çalışma yürüteceğiz. Şimdi yapacaklarımızı, yapmak istediklerimizi hayata geçirme vaktidir. En kısa zamanda Birliğimizin organlarıyla birlikte icraatlarımıza başlayacak; öncelikle de Yönetim Kurulu’muzu tamamlayacak seçimimizi yapacağız. Teveccühünüz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız; umuyorum bundan sonra daha sık birlikte olacağız.”

TSB Olağanüstü Genel Kurulu’nda, Uğur Gülen’in ardından boşalan TSB Hayat Dışı Yönetim Komitesi üyeliği için de seçime gidildi. Komitenin yeni üyesi Neova Sigorta Genel Müdürü Neslihan Necipoğlu oldu.