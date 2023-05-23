Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının hakemleri belli oldu Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının hakemleri belli oldu

TSK Spor Gücü, Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda önemli başarılar elde etti.ANKARA (İGFA) - TSK Spor Gücü Kick Boks Takımı; 17-21 Mayıs 2023 tarihleri arasında İstanbul'da icra edilen 46 ülkeden 4 bin sporcunun katıldığı Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'na katılarak 5 birincilik, 9 ikincilik ve 9 üçüncülük elde etti.

Birincilik elde eden sporcular şöyle:

1- Tğm. Nagihan KALYONCU 65 kg K-1

2- Tğm. Zeliha DOĞAN 52 kg Low Kick

3- Tğm. Rabia YILMAZ 70 kg Low Kick

4- Harbiyeli Birol ÖNER 89 kg Kick Light

5- Söz.Er Ercan TANRIVERDİ 67 kg Low Kick

https://youtu.be/VvSVfXhJMw8