TSK Spor Gücü, Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda önemli başarılar elde etti.ANKARA (İGFA) - TSK Spor Gücü Kick Boks Takımı; 17-21 Mayıs 2023 tarihleri arasında İstanbul'da icra edilen 46 ülkeden 4 bin sporcunun katıldığı Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'na katılarak 5 birincilik, 9 ikincilik ve 9 üçüncülük elde etti.

Birincilik elde eden sporcular şöyle:

1- Tğm. Nagihan KALYONCU 65 kg K-1

2- Tğm. Zeliha DOĞAN 52 kg Low Kick

3- Tğm. Rabia YILMAZ 70 kg Low Kick

4- Harbiyeli Birol ÖNER 89 kg Kick Light

5- Söz.Er Ercan TANRIVERDİ 67 kg Low Kick

https://youtu.be/VvSVfXhJMw8